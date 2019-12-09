|«Все выйдут и поговорим» – Путин остановил Зеленского
|09.12.2019 20:24
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На нормандской встрече в Париже президент России Владимир Путин остановил украинского президента Владимира Зеленского.(function() })();
Об этом в понедельник, 9 декабря, в Twitter сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Он опубликовал видео, на котором Зеленский, по всей видимости, попытался сразу в присутствии медиа поднять какой-то вопрос, однако Макрон жестом показал ему на журналистов, а Путин поднял руку и сказал, что обсуждения начнутся, когда все выйдут.