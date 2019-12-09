Встреча лидеров «нормандской четверки» по урегулированию в Донбассе завершилась в Париже.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 17.20 (19.20 мск) и продолжались более двух часов.

Сразу по завершении четырехсторонней встречи начались первые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По протоколу на беседу выделено 45 минут, однако, в случае необходимости, она может быть продлена на более долгий срок.

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