Следующая встреча «нормандской четверки» должна состоится через четыре месяца, будет обсуждаться, в том числе, и организация местных выборов.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что следующая встреча «нормандской четверки» должна состоится через четыре месяца.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Париже.

«Мы должны добиться стабильности на европейском континенте и построить новый уровень доверия и безопасности путем урегулирования конфликта на востоке Украины в рамках Минских договоренностей. И эти договоренности, я хочу подчеркнуть, являются базой решения конфликта», – сказал он.

Президент Франции напомнил, что разведение сил и средств на Донбассе состоялось, согласно договоренностям. Также состоялся обмен пленными и была согласована «формула Штайнмайера».

«Мы будем просить своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате – в течение четырех месяцев относительно политических и безопасности условий, в том числе – для организации местных выборов», – говорится в итоговом коммюнике саммита «нормандской четверки».

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