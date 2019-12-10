|Польша поддерживает продление санкций против России
|10.12.2019 08:15
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Санкции Европейского Союза против России следует продлить на следующие полгода. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.(function() })();
«Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали бы предпосылкой изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода. Мы считаем, что Россия является стороной, которая прибегла к агрессии, и Россия должна выйти с Донбасса, реализовать Минские договоренности», – сказал глава польского МИД на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.
Чапутович подчеркнул, что Польша поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом.
Ранее против смягчения санкций ЕС в отношении России выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.