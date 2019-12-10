|Путин ждет, что Украина изменит Конституцию
|10.12.2019 08:52
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил, и подчеркнул необходимость внесения в Конституцию Украины изменений, закрепляющих так называемый особый статус Донбасса на постоянной основе.(function() })();
Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут произведены работы по разминированию и дефортификации
В ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле всех установленных на всех установленных.
В конечном итоге, мы так оцениваем, что работа была очень полезной».
Он также добавил, что нее следует забывать о выполнении и «других обязательств» – в частности об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования боевиков.