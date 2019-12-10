Президент России Владимир Путин после встречи в «нормандском формате» заявил о «потепление» отношений с Украиной.

«Есть ли какое-то потепление? Я думаю, что да. Смотрите, уже состоялся обмен удерживаемыми. Мы достигли разведения сил в трех точках. Мы встретились сейчас в «нормандском формате» и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них, мы достигли прогресса.Поэтому, все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении», – сказал президент РФ.

Путин также указал, что Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в урегулирование ситуации в Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь считает, что в ходе переговоров в «нормандском формате» в Париже удалось преодолеть затишье, которое наблюдалось в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

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