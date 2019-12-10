Помощники президентов и министры иностранных дел стран «нормандской четверки» – Украина, Германия, Франция, Россия – подготовят новый саммит через четыре месяца

Мы показываем формат осторожный и его важность, потому что только осторожный формат может обеспечить правильное внедрение Минских договоренностей.

Мы констатируем, что будет прогресс в короткий срок: до конца этого года будет проверен список пленных, которые будут освобождены, также речь идет о длительном прекращении огня, и разведение сил…

Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия».

Президент Украины

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ

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