Политические Сводки
|Новый саммит «нормандской четверки» пройдет через 4 месяца в Берлине
|10.12.2019 10:24
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Помощники президентов и министры иностранных дел стран «нормандской четверки» – Украина, Германия, Франция, Россия – подготовят новый саммит через четыре месяца(function() })();
Мы показываем формат осторожный и его важность, потому что только осторожный формат может обеспечить правильное внедрение Минских договоренностей.
Мы констатируем, что будет прогресс в короткий срок: до конца этого года будет проверен список пленных, которые будут освобождены, также речь идет о длительном прекращении огня, и разведение сил…
Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия».
Президент Украины
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ