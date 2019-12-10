Президент Украины Владимир Зеленский считает, что минские соглашения являются дипломатическим поражением Украины.

С таким заявлением он выступил на брифинге по итогам саммита «нормандской четверки», трансляцию которого в YouTube вел телеканал «112 Украина».

Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе. Он уточнил, что, по его личному мнению, вопрос с границей должен быть решен до проведения на территориях самопровозглашенных республик выборов, а не так, как прописано в минских соглашениях. Суть противоречий он объяснил тем, что для Украины проблема контроля над границей является вопросом безопасности, а для России — вопросом политики.

Президент Украины отметил, что в ходе переговоров «нормандской четверки» он попытался донести свою точку зрения до Владимира Путина, однако российский президент заявил, что «не видит другого выхода», кроме как следовать изначальным договоренностям. «Мы заложники Минска», — констатировал Зеленский.

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