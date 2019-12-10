В американскую военную помощь Украине на 2020 год войдет некоторое летальное вооружение, в том числе средства для усиления береговой линии.

Об этом сообщили в Палате представителей и армейских комитетах Сената, представляя согласованный законопроект о гособороне США.

Законодатели США предлагают передать ВСУ системы управления крылатыми и противокорабельными ракетами, сами ПКР, а также системы управления войсками, в частности, для противовоздушной и береговой обороны.

Какие именно типы ракет войдут в помощь Украине и какое оборудование управления, если законопроект подпишут, не сообщается.

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