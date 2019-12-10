Исследователи изучали процессы зарождения мотивации, любопытства, беспокойства.

Ученые Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (США) решили загадку, как в мозге зарождаются такие сознательные процессы, как мотивация, любопытство, беспокойство и уверенность.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на MedicalXpress.

Исследователи изучили орбитофронтальную кору — область, которая критически важна для принятия решений как у людей, так и у животных. Нейробиологи проводили наблюдения за активностью 485 нервных клеток в мозге трех крыс, которые решали задачи, чтобы получить награду. Для того, чтобы определить, какие нейроны активны, когда крыса уверена в своем решении или ожидает угощение определенного размера, были использованы сложные методы машинного обучения.

Оказалось, что нейроны в орбитофронтальной коре образуют несколько функциональных групп, и каждая группа участвует в каком-то определенном психофизиологическом процессе, например, в формировании уверенности в принятом решении или в размере ожидаемой награды.

Исследователи также выяснили, что функциональные группы нейронов определяются анатомической структурой нейронных сетей. По словам ученых, определение этих групп и их структур может быть полезным для разработки лечения психических и неврологических заболеваний, например депрессии или болезни Паркинсона.

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