Нормандский саммит в Украине и мире многие ожидали с опасением по нескольким причинам.

Нормандский саммит в Украине и мире многие ожидали с опасением по нескольким причинам: неопытность президента Владимира Зеленского и его решительность выполнить минские соглашения; стремление лидера Франции Эмманюеля Макрона наладить отношения с Россией; желание канцлера ФРГ Ангелы Меркель достроить Северный поток-2.

Накануне встречи в Париже на Майдан Незалежности и под Офис президента Украины пришли тысячи протестующих, чтобы начертить Зеленскому «красные линии», пересечение которых означало бы капитуляцию Украины. После саммита они разошлись, сделав вывод, что «зрады» не было.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что команда Зеленского в Париже сделала серьезный шаг к завершению войны в Донбассе: «Красные линии» выдержаны – выборы в Донбассе возможны только после возвращения контроля над границей. Это – тема следующей встречи, которая состоится через четыре месяца».

Гончарук также допустил возможность «газовой войны» во время продолжения переговоров с Россией по транзиту: «Но мы полностью к этому готовы: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток-2 не достроен.

Премьер подчеркнул, что украинской стороне удалось достичь своей цели в газовом вопросе, выведя его за пределы обсуждения ситуации на Донбассе: «Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже».

Нардеп от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко озвучила самое популярное мнение, которое сложилось после саммита в Париже: на встрече лидеров четырех стран не произошло «ні зради, ні перемоги». По ее словам, это хороший итог для Украины на данном этапе.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук, накануне протестовавший на Майдане, написал: «Хорошо, что договорились об обмене заложников. И о прекращении огня. Это единственное, что сейчас будет иметь значение. Посмотрим, как эти договоренности будут выполнены».

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин написал, что договоренности по Донбассу и газовому вопросы были прогнозируемымы: «И от этого становится очень тревожно. Мы живем «сегодня», а у России стратегия не на один шаг».

Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, который после аннексии Крыма стал одним из сильнейших лоббистов Украины, написал, что требование изменить конституцию Путин обычно называет вмешательством во внутренние дела суверенной страны.

«Ни срыва, ни прорыва в переговорах Украина-Россия в Париже. Но объявленные результаты все-таки несколько меньшие, чем ожидалось. До сих пор нет никаких признаков готовности Кремля двигаться дальше по любому из ключевых вопросов», – добавил он на своей странице в Twitter.

Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что риторика Зеленского на саммите была не очень патриотичной: «Россия ни разу не названа агрессором. Территорию, которую она оккупировала, не названа оккупированной. А русских захватчиков президент Украины сначала целомудренно окрестил «иностранными войсками», а затем» сепаратистами».

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что главным итогом встречи в Париже стало осознание Зеленским того, «что с Путиным договориться невозможно».

Бывший вице-премьер Вячеслав Кирилленко считает, что реальные договоренности на встрече Зеленского с Путиным станут ясны только по действиям президента и его партии Слуга народа в Верховной Раде.

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