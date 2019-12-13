Авторы резолюций выразили серьезную обеспокоенность из-за превращения космического пространства «в арену военного противоборства».

Генеральная ассамблея ООН приняла большинством голосов три резолюции по разоружению в космосе. Документы были предложены Россией.

Так, в первом документе «Неразмещение первыми оружия в космосе» авторы подтвердили «необходимость изучения и принятия практических мер при выработке соглашений в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве» и выразили «серьезную обеспокоенность из-за превращения космического пространства в арену военного противоборства».

Вторая резолюция – «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружения в космическом пространстве». Она «настоятельно призывает международное общество продолжить свои усилия, направленные на предотвращение гонки вооружения, включая размещение оружия, в космическом пространстве в целях поддержания международного мира и укрепления глобальной безопасности».

Авторы этой резолюции выразили «серьезную обеспокоенность в связи с объявленными некоторыми государствами планами, которые включают размещение оружия, в частности ударных боевых систем в космическом пространстве».

Третий документ «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» подтверждает право всех государств «исследовать и использовать космическое пространство в соответствии с международным правом».

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