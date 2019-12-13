Президент Владимир Зеленский назначил председателей Широковской и Юрьевской районных государственных на Днепропетровщине и Яворовский и Жидачевской РГА на Львовщине. (function() })(); Соответствующие распоряжения №503/2019-рп – №506/2019-рп опубликованы на сайте главы государства. Президент, в частности, назначил Евгения Ситниченка председателем Широковской и Юрия Борисенко председателем Юрьевской РГА Днепропетровской области. Кроме того, назначена Мария Гучко председателем Жидачевской и Андрея Шумского председателем Яворивской райгосадминистрации Львовской области. Вместе с тем глава государства отменил “как нереализованное” распоряжение от 11 декабря № 486 по призначння Т.Юрьевой председателем Веселовской районной государственной администрации Запорожской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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