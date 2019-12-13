|Зеленский назначил четырех глав районов в двух областях
|13.12.2019 18:19
|
Президент Владимир Зеленский назначил председателей Широковской и Юрьевской районных государственных на Днепропетровщине и Яворовский и Жидачевской РГА на Львовщине.(function() })();
Соответствующие распоряжения №503/2019-рп – №506/2019-рп опубликованы на сайте главы государства.
Президент, в частности, назначил Евгения Ситниченка председателем Широковской и Юрия Борисенко председателем Юрьевской РГА Днепропетровской области.
Кроме того, назначена Мария Гучко председателем Жидачевской и Андрея Шумского председателем Яворивской райгосадминистрации Львовской области.
Вместе с тем глава государства отменил “как нереализованное” распоряжение от 11 декабря № 486 по призначння Т.Юрьевой председателем Веселовской районной государственной администрации Запорожской области.