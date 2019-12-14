Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук. (function() })(); Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 декабря, почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. «В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку Воинам Чернобыля и мемориальному кургану Героям Чернобыля», – говорится в сообщении. Также президент и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания. Вместе с Зеленским в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук. Как известно, 14 декабря в Украине – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Этот день установлен в Украине согласно указу президента от 10 ноября 2006 года в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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