|Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
|14.12.2019 17:42
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Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.(function() })();
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 декабря, почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку Воинам Чернобыля и мемориальному кургану Героям Чернобыля», – говорится в сообщении.
Также президент и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.
Вместе с Зеленским в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.
Как известно, 14 декабря в Украине – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Этот день установлен в Украине согласно указу президента от 10 ноября 2006 года в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.