Пресс-секретарь президента РФ заявил, что нормандский формат возобновился, но «судьбоносного прорыва» не произошло.

«Участники встречи в Париже преследовали одну цель — возобновить после длительного перерыва работу в «нормандском формате», а также реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», отметил Дмитрий Песков. По его словам, в этом направлении были сделаны важные шаги, но предстоит сделать гораздо больше.

«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет», — сказал он в эфире Первого канала.

Согласно документу, к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, лидеры «нормандской четверки» призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле «всех на всех».

Следующая встреча в «нормандском формате» должна пройти через четыре месяца.

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