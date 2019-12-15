|Песков знает, как Киев может закончить войну
|15.12.2019 18:36
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Пресс-секртерь Путина считает, что поможет решить конфликт на Донбассе доминирование Украины на политической арене.(function() })();
Президент Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков отметил, что это поможет решить конфликт на востоке Украины.
«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине», – сказал он.
«Скорее да, ответ утвердительный. Зеленский не относится к «партии войны». Порошенко собственно олицетворял «партию войны», он начал войну», – добавил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, сократятся ли шансы на начало нового военного конфликта в Донбассе после переговоров Владимира Путина с Зеленским на саммите «нормандской четверки».
Песков добавил, что внести изменения в минские соглашения вероятно только при совместной работе Киева с «экспертами» «ЛДНР».
«Это вероятно. Кто может работать над Минском-3? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с «экспертами» из «ДНР» и «ЛНР», то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер», – сказал он.