Российское телевидение в воскресенье, 15 декабря, показало “интервью” украинского президента Владимира Зеленского телеканала “Россия 1”, которое он дал во время саммита “нормандской четверки” в Париже.

Съемочная группа канала встретила его в кулуарах саммита и поставила вопрос о впечатлений от первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает

“Первая встреча личная… Поговорили, поднимали важные вопросы. Сейчас все устали — хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало, в принципе, для встреч такого формата”, — сказал Зеленский.

Он также отметил своей главной цели: “У нас есть возможность добиться важного результата — конца войны в Украине, конца войны в нашей стране. Я хочу … Во-первых, через четыре месяца будет еще встреча, потому что много вопросов — за один раз все не решить. И действительно — разные взгляды на различные вопросы”.

Зеленский также отметил, что важнейшим считает начало общения между сторонами. “Минск, как говорится, Минском, но время идет, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что, в принципе, в нашей стране виднее, потому что это наша страна и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное то, что мы все начали общаться. И это самое главное”, — отметил Зеленский.

В сюжете “Россия 1” отмечается, что Зеленский продолжал “спокойно” давать интервью, несмотря на “расстрельные взгляды”, которые в это время бросал на него заместитель главы его Офиса Кирилл Тимошенко, и “хватание за голову” председателя Офиса Андрея Богдана. Также корреспонденты сообщили, что это было “первое нормальное полноценное общение” украинского президента с российскими СМИ за последние шесть лет.

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