Власти Соединённых Штатов минувшей осенью выслали из страны двух сотрудников посольства Китая, утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники. О высылке не сообщал ни официальный Вашингтон, ни Пекин. Газета утверждает, что китайские дипломаты были задержаны на территории военной базы в штате Виржиния. Доступ туда без специального пропуска запрещён. Власти США заподозрили китайских граждан в шпионаже и приняли решение об их высылке. Это первый подобный случай за более чем 30 лет – с 1987 года. По данным New York Times, спецслужбы США считают, что по крайней мере один из высланных – офицер китайской разведки, работавший под дипломатическим прикрытием. Утверждается, что сотрудники посольства КНР пытались скрыться от преследовавших их американских военных и остановились, только когда их автомобилю перегородили путь.



