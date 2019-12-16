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|Кремль согласился продолжить транзит через Украину при одном условии
|16.12.2019 10:32
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна продолжить транзит газа через Украину при одном условии.(function() })();
Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра», запись трансляции доступна на сайте Первого канала.
По его словам, транзит через территорию Украины будет сохранен, если будут созданы условия экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома». При этом представитель Кремля назвал неприемлемыми ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража по газовому спору между Москвой и Киевом.
Песков добавил, что вопрос транзита газа детально обсуждался на саммите в Париже, однако переговоры продолжаются, и сторонам еще предстоит обсудить подробности и «преодолеть трудности». Россия готова продолжать поставлять газ через Украину даже при условии диверсификации маршрутов поставки газа, напомнил он.