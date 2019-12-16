За игнорирование чиновниками украинского языка во время несения госслужбы будет предусмотрена беседа или штраф размером 700 необлагаемых минимумов.

Чиновников будут наказывать штрафами за игнорирование украинского языка во время свой работы, заявила уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова.

«Человек, который публично выступает как чиновник или дает комментарии как представитель власти, должен использовать государственный язык. Если он нарушает эту норму закона, то на него могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала проводить разъяснительную беседу, а не поможет – выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, 700 необлагаемых минимумов», – заявила Монахова.

В случае отсутствии жалоб, но когда чиновник продолжит нарушать закон, аналитический отдел омбудсмена будет это мониторить.

«Мы обязательно будем вести работу по мониторингу – насколько закон выполняется, или выполняется он всеми ветвями власти и государственными учреждениями», – сообщила Монахова.

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