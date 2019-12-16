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Пристайко: Украина предлагает адаптировать минские соглашения
16.12.2019 12:23

Украина предлагает адаптировать минские соглашений, но не пересматривать. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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Он подчеркнул, что не видит от российской стороны поддержки данной инициативы.

«Они читают там, где им удобно. Они читают это как абсолютную Библию. Там где не удобно, оно, к сожалению, не находит отклика», – сказал Пристайко.

Министр подчеркнул, что адаптация необходима хотя бы потому, что в тексте минских соглашений есть терминологические и хронологические недостатки.

«Например, даты, которые уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую. Условно говоря, поменять даты. Возможна и смена определенной конфигурации Минских договоренностей. Но, на сегодня, ни в Украине, ни в России, ни в мировом сообществе нет готовности к полному пересмотру минских договоренностей», – отметил Пристайко.

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