Украина предлагает адаптировать минские соглашений, но не пересматривать. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Он подчеркнул, что не видит от российской стороны поддержки данной инициативы.

«Они читают там, где им удобно. Они читают это как абсолютную Библию. Там где не удобно, оно, к сожалению, не находит отклика», – сказал Пристайко.

Министр подчеркнул, что адаптация необходима хотя бы потому, что в тексте минских соглашений есть терминологические и хронологические недостатки.

«Например, даты, которые уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую. Условно говоря, поменять даты. Возможна и смена определенной конфигурации Минских договоренностей. Но, на сегодня, ни в Украине, ни в России, ни в мировом сообществе нет готовности к полному пересмотру минских договоренностей», – отметил Пристайко.

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