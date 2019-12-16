Президент Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства.

Так предлагается ввести следующий перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

Образование и ликвидация общин, округов, областей, установление и изменение их границ, отнесение поселений к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование поселений, общин, округов, областей относится к полномочиям Верховной Рады по представлению Кабинета министров.

Закрепляется, что изменение границ, наименование и переименование общин и поселений осуществляется с учетом мнения их жителей в порядке, определенном законом.

Предлагается закрепить, что исключительно законами Украины определяются административно-территориальное устройство, правовой статус административно-территориальных единиц; правовой статус города Киева как столицы Украины.

Определяется, что исполнительную власть в областях и округах осуществляют территориальные органы центральных органов исполнительной власти (вместо местных госадминистраций).

Представителями государства в округах и областях, в городе Киеве являются префекты.

Префект, который является государственным служащим, назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабинета министров.

Срок пребывания префекта в должности в одном округе, области, городе Киеве не может превосходить трех лет.

Определено, что префект при осуществлении своих полномочий подотчетен и подконтролен президенту и правительству.

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