Украина и Азербайджан подпишут ряд двусторонних документов для углубления сотрудничества в приоритетных сферах, отметили в Офисе президента. (function() })(); Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы государства. Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. «Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах», – говорится в сообщении. Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума. Также в Баку Владимир Зеленский встретится с представителями украинской общины Азербайджана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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