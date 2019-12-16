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Зеленский посетит Азербайджан
16.12.2019 15:27

Украина и Азербайджан подпишут ряд двусторонних документов для углубления сотрудничества в приоритетных сферах, отметили в Офисе президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

«Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах», – говорится в сообщении.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Также в Баку Владимир Зеленский встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

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