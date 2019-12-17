Журналисты Слідство.Інфо получили копию экспертизы, проведенной по делу убийства Павла Шеремета.

Министерство внутренних дел Украины использовало документ, подписанный четырьмя экспертами, включая британца Ивана Бирча, для обоснования задержания Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь как «подозреваемых в убийстве» Шеремета.

По данным Слідство.Інфо, выводы экспертизы противоречат друг другу: психологическая экспертиза установила, что люди на видео и подозреваемые идентичны, портретная экспертиза не может назвать их идентичными, а экспертиза походки считает доказательства «условно-достаточными».

В частности, судебный знаток Екатерина Педько при портретном исследовании не смогла идентифицировать Юлию Кузьменко как женщину с камер видеонаблюдения, которая, по версии следствия, подложила взрывчатку под автомобиль.

Свой вывод она обосновала «низким качеством» скриншотов с видео с места преступления и «неблагоприятными условия съемки».

Королевский знаток Великобритании Бирч во время криминалистического анализа походки пришел к выводу, что есть «условно-достаточные доказательства» в подтверждение того, что лицо с видеозаписи является подозреваемым.

Согласно другой экспертизе, которую провел Бирч для украинских правоохранителей, женщина, которая проводила разведку в районе места преступления, женщина, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая, вероятно, подорвала машину — с существенной вероятностью — один и тот же человек.

«Этот документ не содержит однозначных выводов, что люди на видео и подозреваемые — одни и те же лица», — заявили журналисты.

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