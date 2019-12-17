Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины требуют прояснения.

«Я повторюсь: минские соглашения остаются базой, на которой мы работаем. Пока нет лучшего документа, который бы наметил нам этот, вероятно, тесный путь к прекращению конфликта и возвращению к миру в этой части Европы. В то же время по определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей», – сказал дипломат в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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При этом посол подчеркнул, что пожелания таких уточнений, адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон, и они могут быть получены именно в рамках политического процесса.

«Минские договоренности намечают нам финальную цель – мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели – это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов», – пояснил де Понсен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей, поскольку «передача украинской государственной границы после выборов – это не наша позиция».

Президент России Владимир Путин заявил, что изменение одного пункта может потянуть за собой изменение и других. В связи с этим он исключил возможность изменения Минских соглашений.

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