Россия и Китай предложили проект резолюции Совета безопасности ООН, который призывает смягчить санкции в отношении Северной Кореи.

Как сообщает Reuters со ссылкой на копию документа, по словам России, предложение направлено на поощрение переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

Как отмечает агентство, Россия и Китай предложили отменить запрет на экспорт морепродуктов, текстиля и статуй, освободить межкорейские железнодорожные и автомобильные проекты от санкций США, а также отменить запрет на работу северокорейцев за границей.

Отмечается, что неясно, когда этот проект резолюции может быть поставлен на голосование в Совбезе. Для принятия резолюции требуется девять голосов «за» и не должно быть наложено вето со стороны США, Франции, Великобритании, России и Китая.

По данным агентства, официальные Вашингтон, Лондон и Париж настаивают на том, чтобы никакие санкции со стороны США не были отменены до тех пор, пока Северная Корея не откажется от своих программ создания ядерных и баллистических ракет.

Как заявил в комментариях Reuters посол США в России Василий Небензя, санкции, которые они предложили отменить, «не имеют прямого отношения к ядерной программе Северной Кореи, это гуманитарная проблема».

«Мы не торопимся», — сказал Небензя, добавив, что переговоры с членами Совбеза начнутся во вторник, 17 декабря.

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