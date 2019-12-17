Самопровозглашенная ДНР выступила против поправок в Конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский.

Заявление сделала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает «Интерфакс».

Позицию республики Никонорова объяснила тем, что в тексте поправок к основному документу не говорится о предоставлении Донбассу особого статуса.

Более того, в ДНР считают, что этот законопроект противоречит Минским соглашениям, а также осуждают тот факт, что его текст не был обсужден с представителями самопровозглашенных республик.

Поскольку в документе отсутствует понятие отдельных районов Донецкой и Луганской областей, у Киева появится возможность лишить регионы особого статуса в любой момент. По ее словам, тот законопроект, который предлагает президент Зеленский — это более жесткая версия закона его предшественника Петра Порошенко.

Никонорова также назвала законопроект «попыткой узурпации власти».

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