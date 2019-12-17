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Зеленский встретился с Алиевым в Баку
17.12.2019 09:45

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

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Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера во вторник, 17 декабря.

«В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – говорится в сообщении.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы.

Кроме того, главы государств объявят заявления для СМИ.

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