|Зеленский встретился с Алиевым в Баку
|17.12.2019 09:45
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.(function() })();
Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера во вторник, 17 декабря.
«В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – говорится в сообщении.
Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.
После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы.
Кроме того, главы государств объявят заявления для СМИ.