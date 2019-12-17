Министр на прошлой неделе получил более одного миллиона гривен пенсии в США и заверил, что этого ему хватит на год.

Министр юстиции Денис Малюська передумал увольняться и заявил, что нынешняя зарплата его «более или менее устраивает». Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Я довольно обеспеченный человек. Кроме того, неделю назад мне перечислили мою пенсию из США, которая накопилась в связи с моей предыдущей работой. Это больше 1 млн гривен, которых мне хватит надолго. Поэтому вопрос заработной платы лично для меня снят», – заявил министр.

Малюська также сообщил, что не собирается уходить с должности.

«Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства… Здесь не буду удерживать себя. Пока не просило, следовательно планов нет», – сказал он.

Он также добавил, что вопрос заработной платы «не настолько критичен, как распространили в медиа».

«Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня также. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы…», – сказал Малюська, отвечая на вопрос, какую зарплату он считает приемлемой для украинского министра.

Ранее стало известно, что глава Минюста намерен уволиться из-за зарплаты. Министра не устраивает зарплата государственного служащего. По его словам, он уйдет с должности, если ситуация не изменится.

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