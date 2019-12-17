|Конституционный суд забраковал законопроект о подчинении НАБУ и ДБР президенту
|17.12.2019 16:55
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Конституционный суд Украины (КС) признал частично неконституционными положения законопроекта, который предусматривает право президента назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.(function() })();
При этом КС признал законопроект соответствующим части второй статьи 157 и ст. 158.
То есть, суд установил, что законопроект нарушает баланс полномочий президента и Кабинета министров Украины, принцип распределения власти.