Правительство России исключило из санкционного списка гендиректора телеканала 112 и нардепа от ОПЗЖ, внесло – одесских депутатов.

В санкционные списки России внесены девять граждан Украины, еще двое – исключены. Список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 17 декабря.

Так, в список внесены: Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет, Юрий Шумахер.

Это депутаты Одесского горсовета, большинство из которых близки к мэру Геннадию Труханову или к его бывшему деловому партнеру Владимиру Галантернику. Сам Труханов и Галантерник попали в санкционный список РФ еще в прошлом году.

При этом из списка убрали гендиректора телеканала 112 Украина Егора Бенкендорфа и депутата от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юлия Иоффе.

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