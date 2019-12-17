Оппозиция потребовала отказаться от принятия законопроекта о рынке земли и утром 17 декабря заблокировала трибуну и президиум.

По регламенту депутаты должны были два часа – с 16:00 до 18:00 – работать в пленарном режиме. Но спикер Дмитрий Разумков сообщил, что принято решение о проведении консультаций для разблокирования нормальной работы.

«Привожу к вашему сведению, что состоялись консультации на заседании комитета. Консультации будут продолжаться сегодня и, думаю, завтра утром. Поэтому было предложение от всех фракций и групп продолжить работу не в пленарном режиме. Но так как предусмотрено вечернее заседание, предлагаю построить работу следующим образом: сейчас мы его открываем и досрочно закрываем. После этого возвращаемся к консультациям», – сообщил Разумков.

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