Политические Сводки
- Зеленский отреагировал на столкновения под Верховной Радой
- США поддерживают украинские протесты, но только мирные
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|США поддерживают украинские протесты, но только мирные
|18.12.2019 05:47
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В американское посольстве отреагировали на протесты под Верховной Радой.(function() })();
Посольство США в Украине во вторник, 17 декабря, отреагировало на столкновения под Верховной Радой отметив, что выступает против насилия. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.
«Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады», – сказано в сообщении