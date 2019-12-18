Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на столкновения под Верховной Радой и напомнил украинцам об ответственности.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает

«Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой», – напомнил Президент.

Зеленский также добавил, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.

«Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения относительно реформ. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские», – акцентировал внимание Президент.

Он отметил, что такой путь – не путь цивилизованной страны, а власть вносит поправки в закон.

«Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, почитать друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых «элит». Это я вам гарантирую», – акцентировал внимание он.

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