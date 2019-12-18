Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном проблематику транзита российского газа в ЕС через территорию Украины (function() })(); Об этом сообщила пресс-служба Кремля вечером 17 декабря. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Путин выразил благодарность Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате». Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям. Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления вместе согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами. Кроме того, президентами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства Евросоюза через территорию Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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