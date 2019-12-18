В Соединенных Штатах Америки дали согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко. (function() })(); Четыре месяца в США не было украинского посла. 19 июля 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с этой должности. Без посла в Вашингтоне Украина оказалась в центре мощнейшего американского политического кризиса. Из-за давления на Зеленского против Дональда Трампа запустили процедуру импичмента. Украина не сходила с первых полос американских газет. А посла все не было.

Теперь министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что посла нашли и даже получили агреман — предварительное согласие на его назначение от американцев.

Новым послом станет наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко. То есть ему придется переехать только лишь из Нью-Йорка в Вашингтон.

С лета 2010 года и до конца 2015 Ельченко занимал должность посла Украины в России. Оккупация Крыма и война на Донбассе пришлись именно на его работу в Москве. В декабре 2015 года был во второй раз в своей карьере назначен постпредом Украины в ООН.

В должности постпреда Украины в ООН Ельченко за последние годы много раз принимал участие в дискуссиях с представителями РФ. Так, в 2017 году на заседании Совбеза ООН Ельченко продемонстрировал фото 23-летнего украинского офицера Андрея Кизила, погибшего на Донбассе.

«Его убили в Авдеевке. Посмотрите ему в глаза, господин российский посол. Его убили ваши солдаты из вашего оружия», — заявил Ельченко, обращаясь к представителю России. После этого он показал обстрелянную боевиками жилую многоэтажку в Авдеевке, рассказав, что ее жители были вынуждены выбежать на 20-градусный холод.

В 2018 года Ельченко предложили перенести переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе из Минска в другой город, критикуя позицию Беларуси в ООН.

Ельченко несколько раз выдвигали на должность министра иностранных дел, но попасть в правительство он так и не смог. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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