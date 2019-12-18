Из-за скандалов вокруг судебной реформы возник риск того, что Польша может выйти из Европейского Союза.

Речь идет о существенных противоречиях между законодательством ЕС и законодательству Польши, которые возникают из-за реформы.

Споры вокруг судебной реформы в Польше продолжаются уже несколько лет. 17 декабря высший Суд Польши обнародовал на официальном сайте заявление по этому поводу.



Неделю назад в Сейм (парламент Польши) внесли очередные поправки в законодательство о судах и высший Суд – с целью «дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия«.

Это привело к новой волне скандала, ведь сильное недовольство выразила и оппозиция, и значительная часть судей. Судьи уверены, что предлагаемые изменения угрожают независимой судебной системе Польши.

Противоречия между законодательством ЕС и законодательством Польши, которые инициируют авторы законопроекта, скорее только, приведут к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге – к необходимости покинуть Европейский Союз, – говорится в заявлении Верховного Суда.

Утром этого же дня, 17 декабря, в Совете Европы заявили о невыполнении Польшей рекомендаций по борьбе с коррупцией. В сообщении СЕ говорилось и о том, что польская судебная реформа нарушает законодательство ЕС.

В противовес этому правящая партия Польши «Право и справедливость» утверждает, что реформа необходима для борьбы с коррупцией в судебной системе, которая до сих пор «страдает от наследия коммунистической эпохи».

Заметим, что о Polexit (выходе Польши из Евросоюза – по аналогии с Brexit) начали активно говорить с 2016 года, вскоре после того, как к власти в стране, собственно, и пришла партия «Право и справедливость».

Польша является полноценным членом Европейского Союза с 1 мая 2004 года.

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