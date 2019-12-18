За десять месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали 1552 дела за ложное сообщение о минировании. Гончарук заявил, что такие сообщения угрожают безопасности граждан и государства.

Кабмин ужесточил ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram в среду, 18 декабря.

«Чаще только такие сообщения касаются учреждений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства, – отметил Гончарук, но не уточнил, как именно ужесточили ответственность.

За десять месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество дел за ложное сообщение о минировании — их 1552.

В целом с января 2014 года до октября 2019-го были зарегистрированы 5765 уголовных производств. 640 из них были закрыты из-за ряда оснований, в частности отсутствия правонарушения, состава преступления, вступления в силу закона, отменяющего уголовную ответственность за те или иные действия, наличия действующего приговора по тому же обвинению или постановления суда о закрытии дела по аналогичному обвинению.

По данным прокуратуры, за шесть лет удалось обнаружить 589 людей, сообщавших о ложном минировании. В суды направили 701 производство.

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