Накануне Сенат США одобрил введение санкций против Северного потока-2. В РФ уверены, что проект завершат.

Россия достроит Северный поток-2, несмотря на американские санкции, заявил в среду, 18 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы исходим из того, что этот проект будет закончен», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли возможные санкции США остановить создание газопровода.

«Такие действия (введение санкций США – ред.) являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции – более дорогого природного газа», – заявил Песков.

По его мнению, «такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу».

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