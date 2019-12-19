Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила первую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Об этом пишут ряд американских СМИ, включая CNN, NBCNews, NYT, WP и другие, передает

За то, чтобы обвинить Трампа в злоупотреблении властью, проголосовали 230 законодателей, против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

Также Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила вторую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа. По обвинению главы государства в создании препятствий расследованию Конгресса проголосовали 229 законодателей, против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь обвинительное заключение будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе действительно выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента действительно сводится к нулю. С начала 2019 года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Следует отметить, что Дональд Трамп — 45-й президент США, но является лишь третьим, в отношении которого был объявлен импичмент. Теперь его имя будет стоять рядом с Эндрю Джонсоном и Биллом Клинтоном, которым тоже официально объявляли импичмент. Добавим, что его также почти объявили 37-м президенту США Ричарду Никсону.

Несмотря объявления началы процедуры импичмента, ни один из указанных президентов США так и не был уволен.

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