Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что импичмент Дональда Трампа был основан на «сфабрикованных» обвинениях и что Сенат США его отклонит.

Выступая на своей ежегодной пресс-конференции в Москве, российский руководитель отверг утверждения о том, что его коллега из США может быть отстранен от должности. Путин утверждает, что демократы устроили Трампу импичмент по чисто политическим причинам.

«Партия, проигравшая выборы, продолжает борьбу другими способами», – сказал Путин.

Он добавил, что вопрос об импичменте еще предстоит проголосовать в Сенате, где республиканцы имеют большинство.

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