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Переговоры по обмену военнопленными отложили на следующую неделю
20.12.2019 12:56

Переговоры по видеоконференции об обмене пленными планировались на сегодня, но переносятся на следующую неделю.

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Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет видеоконференцию по обсуждению вопроса об обмене пленными 23 декабря. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференция Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019г», – написала она в Facebook.

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