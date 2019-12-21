Политические Сводки
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|Палата общин британского парламента одобрила закон о Brexit
|21.12.2019 09:20
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За документ по Brexit проголосовало 358 парламентариев, против — 234. На данный момент законопроект проходит дальнейшую проверку в парламенте.(function() })();
Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января. Об этом 20 декабря сообщило ВВС.
358 депутатов поддержали план премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit, а 234 – проголосовали против. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призывал своих депутатов голосовать против проекта закона, утверждая, что есть лучший способ покинуть ЕС.
На данный момент законопроект проходит дальнейшую проверку в парламенте. Дебаты по плану выхода из ЕС пройдут 7-го, 8-го и 9 января, когда парламентарии вернутся после рождественских каникул.
Как пишет ВВС, правительство заявило, что примет закон до 31 января.