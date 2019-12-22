Вадим Пристайко считает несостоятельными аргументы президента России Владимира Путина об «исконно русских территориях» в составе Украины.

«История – не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то «исконные территории», – всегда постигает плохой финал», – сказал министр в комментарии «Укринформу».

Пристайко подчеркнул, что Украина – независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

«И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории – то так тому и быть», – заявил Пристайко.

Напомним, 19 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза «исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения», были переданы в состав УССР. Он назвал это решение «странноватым» и заявил, что «теперь мы с этим разбираемся».

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