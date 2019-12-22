 США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа
22.12.2019 12:40

Президент США Дональд Трамп интересовался вопросом предоставления военной помощи Украине еще за месяц до телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

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Об этом пишет Bloomberg.

Департамент по управлению и бюджету по просьбе Трампа сделал требование в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.

Издание отмечает, что военная помощь Украине была заблокирована Белым домом примерно через час после разговора двух президентов в июле.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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