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|США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа
|22.12.2019 12:40
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Президент США Дональд Трамп интересовался вопросом предоставления военной помощи Украине еще за месяц до телефонного разговора с Владимиром Зеленским.(function() })();
Об этом пишет Bloomberg.
Департамент по управлению и бюджету по просьбе Трампа сделал требование в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.
Издание отмечает, что военная помощь Украине была заблокирована Белым домом примерно через час после разговора двух президентов в июле.