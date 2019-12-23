Борьба за землю, деньги и власть

Что общего между санаториями и титушками? Заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Владимирович Саенко, который от дерибана лечебно-профилактических заведений «дорос» до организации потасовок под Верховной Радой, утверждает Интернет-издание «Открытая Украина».

Сейчас активисты пытаются добиться у руководства Комитета по вопросам правоохранительной деятельности расследования деятельности Владимира Саенко по фактам преднамеренного банкротства санаториев. Акцент ставят на незаконной продаже земли на территории санатория «Жовтень» в Конча-Заспе. Здесь важно отметить, что это единственный «оставшийся в живых» функционирующий санаторий для лечения и реабилитации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем не менее, механизм банкротства уже запущен. Есть данные, что Владимир Саенко, вступив в сговор с некими коммерческими структурами, и уже продал 3 гектара территории из 13 га. Также Саенко часто предпринимал попытки рейдерского захвата Санатория им. Пирогова, более известного как «Куяльник», и санатория «Затока» в Одесской области. В этом вопросе он тесно связан с опальным олигархом Борисом Кауфманом, который является одним из основных «клиентов» Саенко, скупающий за бесценок отечественные здравницы. После каждой такой сделки в карман Владимира Владимировича поступает порядка 200-300 тыс $ с каждого санатория. А в общей сложности он украл у украинцев порядком 70 санаториев за последние 3 года, параллельно обзаводясь новыми автомобилями и недвижимостью (в сентябре этого года купил новенький БМВ Х7, цена которого достигает 2,5 млн грн!), выгуливая раз в месяц своих помощниц за рубежом и копя состояние, которое уже составляет на сегодняшний день ориентировочно 8 млн $!

А сегодня на него уже работает группа политтехнологов и консультантов. Один из них – Михаил Чаплыга, небезызвестный политконсультант Юлии Тимошенко! Во власти Саенко не смог найти союзников, и он стал искать другой, альтернативный лагерь поддержки. «Открытая Украина» отмечает, что сейчас он активно пытается «подружится» с Тимошенко, активно обрабатывает членов ее команды.

Пытаясь сохранить свою шкуру у корыта, он вызвался показать свои возможности Юлии Владимировне на одном из последних митингов под Радой против продажи земли, где ЮВ активно боролась «против зубожіння». «Людей бьют ногами и добивают на земле», пишут в соцсетях о мероприятии. Что-то пошло не так на митинге? «Молодые аграрии» нападали на оппонентов и правоохранителей? В миру даже ходит шутка о том, что все соскучились по титушкам, мол, давно их никто не видел.

Как пишет «Открытая Украина» , речь идет о многомиллионном шоу с актерами из двух лагерей. По информации издания, за организацию потасовок в штабе Тимошенко заплатили некому Боцману (он же Сергей Коротких- представитель Нацкорпуса) 20 млн грн! А Саенко – около 10 млн грн, а также пообещали предоставить индульгенцию в решении его уголовных вопросов (у правоохранителей эта личность вызывает стабильное любопытство). Видимо, не случайно в середине ноября замглавы ФПУ инициировал создание «Общенационального стачечного комитета профсоюзов, самозанятых и фермеров», который должен «координировать протестные акции и заниматься, при необходимости, подготовкой к всеукраинским забастовкам». К тому же он давно и без стеснения использует в личных целях ресурсы и людей профсоюзов.

Сергей Коротких

Саенко обрадовался новым союзникам и даже пообещал и дальше помогать с «активистами» на митингах. Для него титушки – привычное дело (чтобы оторвать себе кусок пирога на «рынке рейдерства и распила» нужно же иметь свою небольшую армию…), и он уже не раз задействовал их, например – когда отжимал ТЦ «Дарница».

Конечно, в этот раз под Радой и без Чаплыги не обошлось. «Наша главная задача – подготовить почву, чтобы мы были способны, в случае необходимости, провести предупредительную, а позже и полностью готовую, всеукраинскую стачку», – заявил Михаил Чаплыга. Занятно, что та самая «необходимость» возникла именно во время обсуждения земельной реформы. Видимо, стачечный комитет был создан именно для того, чтобы оказать сопротивление открытию рынка земли. Так что, скорее только, это стачком так и будет заполнять титушками улицы и площади Киева.

Похоже сейчас столица, да и вся Украина, оказались в хищных лапах Саенко-Чаплыги-Боцмана. Но, как говорится, надежда умирает последней. Сейчас вся надежда – на ум людей и на оперативные, справедливые действия правоохранителей.

Похоже, что саму Тимошенко не смутила токсичность и впечатляющий бэкграунд расхитителя здравниц Украины. А ведь он в течение 7 лет бессовестно грабил украинский народ. Его махинации под покровительством Виктора Пшонки, бывшего генерального прокурора Украины, и Дмитрия Фирташа, пророссийского олигарха, привели к полному расхищению профсоюзного имущества нашей страны. Саенко даже не остановил «Профсоюзный Майдан», на который отчаявшиеся украинцы вышли в 2017 году. Тогда работники различных предприятий обвиняли Владимира Саенко в том, что он принимал решения по отчуждению и реализации государственного имущества, находящегося в ведении Федерации профсоюзов Украины. В частности, говорили о фактах хищения государственного имущества и нанесения ущерба в крупных размерах ЗАО «Кировоградтурист», ЗАО «Львовтурист» и ЗАО «Укрпрофтур».

В 2013 году Саенко был задержан по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также по ст. 206 УК Украины (препятствование законной хозяйственной деятельности, которую можно трактовать как «рейдерство» (речь идет о захвате здания творчества имени Чехова в Крыму). Во время обысков у Владимира Саенко обнаружили оружие без документов, кокаин и поддельные документы. После задержания он пытался дать правоохранителям взятку в размере 3 миллионов долларов, но был отправлен под арест. А в 2014 году он уже вышел на свободу. И в этом же году полиция начала расследование дела об уклонении от уплаты налогов в отдельно крупных размерах (занижение НДС на сумму 4,7 млн грн и налога на прибыль на сумму 4,1 млн грн должностными лицами ООО «Росичи», учредителем которого является Саенко).

Вот так взяточничество помогает Саенко обойти правосудие. В нашей стране – это действенный инструмент. А в любой другой цивилизованной стране подобный преступник уже сидел бы в тюрьме!

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