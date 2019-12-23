В понедельник, 23 декабря, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала условия обмена пленными, который состоится до конца года.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже», — сообщила Олифер.

В рамках обмена пленными Украина планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, которых обвиняли в расстреле людей на Институтской, сообщает Громадське со ссылкой на источники.

По данным издания, этим беркутовцам готовят изменение меры пресечения, о котором якобы должны заботиться прокуроры. Громадське сообщает, что соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры.

Так, во вторник, 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской, на нем прокуроров якобы и обязывают изменить меру пресечения обвиняемым.

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