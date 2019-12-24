Северная Корея намерена проводить жесткую политику в отношении США – это и есть ранее анонсированный Пхеньяном «рождественский подарок» для Вашингтона.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

«Северная Корея планирует ввести жесткую политику в отношении Соединенных Штатов, которая подразумевает снятие с переговоров вопроса денуклеаризации», – сообщил источник, близкий к северокорейскому руководству.

Ожидается, что эта «новая политика» будет предусматривать, кроме отказа от участия в переговорах с Вашингтоном, закрепление статуса КНДР как государства с ядерным оружием.

По данным источника CNN, Пхеньян также больше не будет добиваться отмены санкций в целях экономического развития ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, а вместо этого усилит свою приверженность государственной идеологии самообеспечения.

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