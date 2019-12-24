Президент Владимир Зеленский в ближайшие недели определится с увольнением некоторых министров.

Об этом сообщает УП. Off the record (один из Telegram-каналов Украинской правды) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Офисе президента довольно критически настроены относительно деятельности правительства и имеют несколько вариантов переформатирования Кабмина, однако все зависит от главы государства. Якобы речь идет о замене двух-трех министров.

В ОП, по данным УП. Off the record, не прочь вообще распустить все правительство, однако проблема заключается в отсутствии замены действующим министрам.

«Не вопрос уволить – вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и чистых людей в стране не осталось», – цитирует издание высокопоставленного собеседника.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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