|Зеленский разгоняет Кабмин
|24.12.2019 15:04
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Президент Владимир Зеленский в ближайшие недели определится с увольнением некоторых министров.(function() })();
Об этом сообщает УП. Off the record (один из Telegram-каналов Украинской правды) со ссылкой на источники.
Отмечается, что в Офисе президента довольно критически настроены относительно деятельности правительства и имеют несколько вариантов переформатирования Кабмина, однако все зависит от главы государства. Якобы речь идет о замене двух-трех министров.
В ОП, по данным УП. Off the record, не прочь вообще распустить все правительство, однако проблема заключается в отсутствии замены действующим министрам.
«Не вопрос уволить – вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и чистых людей в стране не осталось», – цитирует издание высокопоставленного собеседника.Фото: УП. Off the record / Telegram
Официального подтверждения этой информации пока нет.