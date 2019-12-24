Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки».

Россия прессует Беларусь, заявил Александр Лукашенко в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

По его словам, все союзы, интеграционные проекты на постсоветском пространстве – это Россия. Она была в этом заинтересована, и Борис Ельцин поддерживал союз с Беларусью.

«Потом Путин ЕврАзЭС предложил на кухне. У него на кухне дома мы сидели. Да он сидел на кухне писал. Еще молодой президент. Я, Путин и Кучма, и Назарбаев потом подключился», – рассказал белорусский президент.

«Не надо тебе (Алексей Венедиктов – Sputnik) объяснять, почему Россия заинтересована в теснейшем союзе. Так вот, если мы или кто-то в этот союз вступаем, – он что, вступает ради того, чтобы хуже было? Нет», – сказал он.

После чего добавил, что в союзном строительстве и ЕврАзЭС с какого-то момента все пошло вниз.

«Со времен, когда вокруг Владимира Владимировича (Путина – Sputnik) образовались прагматики, рыночники, они считали – мы проживем без всех, Беларусь нам не надо. Будем ее потихоньку прессовать. Экономика у них хороша, давайте цены на энергоносители повышать».

Александр Лукашенко привел пример, что подобные действия привели к дефициту в двустороннем товарообороте Беларуси и России в 9 миллиардов долларов.

«То есть мы покупаем у вас на 9 миллиардов долларов больше, чем продаем», – пояснил он.

При этом он уверен, что с экономической точки зрения торговая война между США и Китаем абсолютна идентична ситуации в торговле между Беларусью и Россией.

«Что мы получили от того, что вы каждый год начинаете нас прессовать, завинчивая гайки, повышая цены?» – задал белорусский президент риторический вопрос.

В ответ на уточняющий вопрос о договоренностях с Россией Александр Лукашенко сказал, что «уже говорил, что конкретных цифр нет, контрактов нет».

«Они должны быть, я надеюсь, будут. Хотя опять в правительство некие сигналы идут. Чтобы увязать это о, чем мы сегодня разговариваем с будущим единым государством. Имеется ввиду: парламент, президенты, как мы власть будем делить», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко, обращаясь к Алексею Венедиктову отметил: «Вы сказали, что жизнь мудрее, чем мы. Ведь столько сделали, реализуя союзный договор, главных, значимых для вас вещей. Мы обсуждали этот вопрос год назад, когда с Путиным в Сочи встретились».

«Вы абсолютно правы, нас жизнь должна заставить идти на определенные шаги. Как это было до сих пор, почему мы говорим, что многое сделано. Мы никогда не форсировали, не торпедировали ничего. Фейков, гвалта не было вокруг этого. Вот до этого момента», – обратил внимание он.

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